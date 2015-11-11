Бойовики нарощують війська в районі Донецька - штаб АТО

В районі Донецька зафіксовано випадки нарощування угрупувань військ незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції у Facebook.

Читайте такожУ Донецьку українська розвідка зафіксувала колонну з 20 танків бойовиків

«В порушення Мінських домовленостей продовжуються випадки нарощування угрупувань військ НЗФ в районі Донецька. Встановлено переміщення до 10 танків, 10 БМП та 7 вантажних автомобілів з міста Шахтарськ до Донецька», - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначають в прес-центрі АТО, для планування та координації діяльності на вказаному напрямку «прибув високопосадовець з командування резерву Південного військового округу, що в Ростові-на-Дону».