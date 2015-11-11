Бойовики нарощують війська в районі Донецька - штаб АТО
21:18, 11 листопада 2015Війна
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Встановлено переміщення до 10 танків, 10 БМП та 7 вантажних автомобілів з міста Шахтарськ до Донецька.
REUTERS
В районі Донецька зафіксовано випадки нарощування угрупувань військ незаконних збройних формувань.
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції у Facebook.
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«В порушення Мінських домовленостей продовжуються випадки нарощування угрупувань військ НЗФ в районі Донецька. Встановлено переміщення до 10 танків, 10 БМП та 7 вантажних автомобілів з міста Шахтарськ до Донецька», - йдеться в повідомленні.
При цьому, зазначають в прес-центрі АТО, для планування та координації діяльності на вказаному напрямку «прибув високопосадовець з командування резерву Південного військового округу, що в Ростові-на-Дону».
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