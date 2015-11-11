Ми повинні бути готові до відновлення активних бойових дій з боку Росії - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу перед спуском на воду малого броньованого артилерійського катера "Гюрза-М".

Секретар РНБО заявив, що сьогодні "народжується новий корабель - малий броньований артилерійський катер класу "Гюрза-М".

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"Ця важлива подія відбувається, коли Україна перебуває в дуже складних умовах. На превеликий жаль, я змушений констатувати, що мирний процес не перетнув межу, коли він стає вже незворотнім. Навпаки, російські окупаційні війська роблять усе для того, щоб зірвати мирний процес, зірвати мирне врегулювання тих кривавих подій, інспірованих Москвою, які відбуваються на сході нашої країни", - наголосив Турчинов.

У цьому зв'язку він заявив: "Саме тому ми повинні бути готовими, що в будь-який момент Росія знову зможе відновити активні бойові дії, і саме тому підвищення боєздатності нашої армії, Збройних сил, Національної гвардії та інших військових формувань залишається для нас головним пріоритетом".