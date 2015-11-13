Посилення ППО буде пріоритетом України в 2016 році - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час демонстрації зразків зброї для оснащення підрозділів спеціального призначення поліції КОРД.

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Секретар РНБО заявив, що захист повітряного простору і протиповітряної оборони є дуже серйозною проблемою, тому що впродовж десятків років у першу чергу знищувалася саме система протиповітряної оборони.

"І саме там були найбільші скорочення, і фактично ті, хто руйнував армію, свідомо руйнував координуючи ці свідомі процеси саме з Російською Федерацією, призвели до того, що у нас реальні і серйозні проблеми із забезпеченням прикриття і всього українсько-російського кордону і країни в цілому", - заявив Турчинов.

У цьому зв'язку він наголосив, що "тому пріоритетним завданням саме на 2016 рік буде відновлення потенціалу нашої протиповітряної оборони і наших повітряних сил. Це стосується як модернізації і придбання нових літаків, так безумовно це буде стосуватися як модернізації, так і закупівлі нових протиповітряних ракетних комплексів, які надійно зможуть захистити нашу країну з повітря", - наголосив Турчинов.

Він заявив, що "особливо ми ретельно аналізуємо ті події, які відбуваються в Сирії, потенціал російських повітряних сил для того, щоби ми могли дати надійну відсіч у випадку їх використання проти України".