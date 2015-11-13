Посилення ППО буде пріоритетом України в 2016 році - Турчинов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує, що пріоритетним завданням на 2016 рік буде модернізація та закупівля нових систем протиповітряної оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав під час демонстрації зразків зброї для оснащення підрозділів спеціального призначення поліції КОРД.
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Секретар РНБО заявив, що захист повітряного простору і протиповітряної оборони є дуже серйозною проблемою, тому що впродовж десятків років у першу чергу знищувалася саме система протиповітряної оборони.
"І саме там були найбільші скорочення, і фактично ті, хто руйнував армію, свідомо руйнував координуючи ці свідомі процеси саме з Російською Федерацією, призвели до того, що у нас реальні і серйозні проблеми із забезпеченням прикриття і всього українсько-російського кордону і країни в цілому", - заявив Турчинов.
У цьому зв'язку він наголосив, що "тому пріоритетним завданням саме на 2016 рік буде відновлення потенціалу нашої протиповітряної оборони і наших повітряних сил. Це стосується як модернізації і придбання нових літаків, так безумовно це буде стосуватися як модернізації, так і закупівлі нових протиповітряних ракетних комплексів, які надійно зможуть захистити нашу країну з повітря", - наголосив Турчинов.
Він заявив, що "особливо ми ретельно аналізуємо ті події, які відбуваються в Сирії, потенціал російських повітряних сил для того, щоби ми могли дати надійну відсіч у випадку їх використання проти України".