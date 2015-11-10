Без авіації наступ бойовиків на українські позиції буде безуспішним - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

"У нас є інформація про наявність озброєння з боку бойовиків, яке вони повинні були давно відвести. Вони постійно роблять демонстративні відведення: вдень відводять озброєння, запрошуючи при цьому представників СММ ОБСЄ, вночі повертають його на позиції", - сказав він.

Читайте такожВперше за час затишшя бойовики обстріляли міські квартали Попасної – Тука

Однак, за словами Мотузяника, говорити про наступ бойовиків поки рано.

"У будь-якому випадку, навіть враховуючи те потужне збройне формування, яке вони створили завдяки РФ, наступ з їх сторони без підтримки авіації або ж більш потужного озброєння не буде мати успіху. Тому ми уважно стежимо за ситуацією в зоні АТО і готові в будь-якому випадку відреагувати належним чином на будь-які спроби бойовиків завдати нам провокації", - підкреслив спікер АПУ з питань АТО.

Читайте такожУкраїна просить ОБСЄ посилити патрулювання через різке збільшення обстрілів бойовиками