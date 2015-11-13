Путін попередив про загрозу перетворення ситуації на Донбасі на заморожений конфлікт

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству «Анадолу» напередодні саміту «Групи двадцяти».

«Як і раніше, зберігається загроза перетворення ситуації на Донбасі на заморожений конфлікт. До цього веде політика Києва, який продовжує нарощувати блокаду південного сходу, не пускає туди ні продовольство, ні гроші. Ліквідував там банківську систему, блокував експорт», - сказав Путін.

Він відзначив, що «ще на переговорах у вересні 2014 року сторони конфлікту домовилися не лише про перемир'я, а й про кроки щодо відновлення життєдіяльності регіону».

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«Було зафіксовано, що має бути прийнята програма економічного відродження Донбасу. Це питання обговорювали і в лютому цього року в Мінську, де наші партнери з «нормандського формату» – Німеччина і Франція - погодилися надати технічне сприяння у відновленні банківської та фінансової інфраструктури в охоплених конфліктом районах», - сказав Путін.

«Справедливості заради треба сказати, що певні зрушення все ж таки є. Сторонами відновлено залізничне сполучення, що дозволяє доставляти донбаське вугілля в інші регіони України. Ведуться роботи з налагодження енергопостачання. Опрацьовуються питання, пов'язані з відновленням системи водопостачання», - сказав він.

Путін заявив, що Росія, зі свого боку, продовжує надавати підтримку Донбасу, який опинився в складній гуманітарній ситуації. З серпня 2014 року туди було поставлено понад 50 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

«Ми думаємо насамперед про людей, яких київська влада кинула напризволяще, поставила на межу виживання. Наш обов'язок – надати їм необхідну допомогу», - сказав Путін.