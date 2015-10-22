Черговий російський конвой перетнув український кордон

Про це повідомляє прес-служба МНС.

На шляху прямування колонна розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвєєв-Курган".

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У повідомленні російського відомства йдеться, що всі заходи на пунктах пропуску нібито здійснювалися в присутності представників митної та прикордонної служб України, а також спостерігачів місії ОБСЄ.

"Після завершення всіх процедур у загальній складності понад 100 автомобілів з гуманітарним вантажем загальною вагою понад 1000 тонн продовжили рух до пунктів розвантаження Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.