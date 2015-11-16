Бойовики всю ніч продовжували обстріли на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках

Розпочинаючи з 18 години вчорашнього вечора і до ранку 16 листопада, російсько-терористичні найманці продовжували вести неприцільний вогонь та проводити обстріли позицій сил АТО на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожМісія ОБСЄ заявляє про напружену ситуацію у Донецькій області

"Так, із гранатометів та стрілецької зброї терористи вели провокаційний вогонь у напрямку Новгородського, Мар’їнки, Опитного, Пісків та Авдіївки. Водночас, по Новотошківці та Широкиному загарбники вели прицільний вогонь із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО зазначають, що загалом з вечора до ранку терористи відкривали вогонь 16 разів, із яких 5 – безпосередньо по українським позиціям.