У Донецькій області двоє чоловіків підірвалися на розтяжці

17:02, 22 листопада 2015
Війна
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Чоловіки встигли правильно зреагувати. В результаті вибуху обидва отримали осколкові поранення ніг.

растяжка / codename-it.livejournal.com

У Донецькій області двоє чоловіків підірвались на розтяжці

Київ. 22 листопада. УНІАН. У Донецькій області двоє чоловіків підірвались на розтяжці на горі Карачун.

Як повідомляє Краматорський відділ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, двоє жителів Краматорська, які пішли на гору Карачун для збору гілок, отримали осколкові поранення ніг, зачепивши розтяжку. 

Потерпілі пояснили, що пішли у лісосмугу збирати гілки дерези для виготовлення віників. Старший, 62-річний чоловік, який раніше служив в армії і має певні військові навички, почув характерний звук, і зрозумів, що зачеплено розтяжку. Чоловіки встигли правильно зреагувати. В результаті вибуху обидва отримали осколкові поранення ніг.

Факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

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