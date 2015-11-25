У Станиці Луганській на розтяжці підірвалися місцева жителька і військовослужбовець

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, близько 17:00 до Станично-Луганської районної лікарні з мінно-вибуховими травмами було доставлено двох потерпілих: військовослужбовця і місцеву жительку.

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Зазначається, що тілесні ушкодження вони дістали в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої - розтяжці неподалік смт Станиці Луганської.

"Потерпілим надається вся необхідна допомога. За словами військових, останніми днями обстріли зі стрілецької зброї по українських позиціях в Станиці Луганській лунають практично щоночі", - зазначив керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука.