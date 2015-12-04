Бойовики у районі Павлополя намагалися атакувати опорний пункт ЗСУ - прес-центр АТО

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, станом на 20.15 ворог 35 разів порушив режим тиші вздовж лінії розмежування.

Бойовики провели 6 прицільних обстрілів українських позицій у Зайцевому, Майорську, Новгородському, Опитному та Красногорівці із 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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"У районі Павлополя близько 20 проросійських найманців спробували атакувати наш опорний пункт, проте за півгодини бою, отримавши гідну відсіч, безславно втекли. Втрат серед наших військовослужбовців немає, втрати противника уточнюються", - стверджується у повідомленні.

Крім того, за сьогоднішній день ворог провів 21 неприцільний обстріл у бік наших позицій поблизу Пісків, Зайцевого, Новгородського, Красногорівки, Луганського, Авдіївки та Майорська. По Пісках, крім стрілецької зброї, терористи випустили 7 мін із 82-міліметрового міномета.

Сьогодні, 4 грудня, станом на 20.15 ворог 35 разів порушив режим тиші вздовж лінії розмежування. Зокрема, провів 6 приці... Posted by Прес-центр штабу АТО on Friday, December 4, 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні бойовики значно активізували обстріли позицій військових частин і підрозділів Збройних Сил України вздовж лінії розмежування.