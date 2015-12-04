Бойовики значно активізували обстріли у зоні АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"З 9.00 ворог чотири рази відкривав прицільний вогонь по наших опорних пунктах у Зайцевому, Майорську та Новгородському із 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. При цьому обстріли Зайцевого та Майорська тривали близько трьох годин. Збройні Сили України двічі відкривали вогонь у відповідь із не забороненої Мінськими домовленостями стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за сьогоднішній день бойовики провели ще 12 неприцільних обстрілів позицій ЗСУ в районі Пісків, Зайцевого, Новгородського та Красногорівки. Переважна більшість обстрілів – 7 разів – була зосереджена на Новгородському.