ОБСЄ знайшла під Лутугиним невідведені великокаліберні гаубиці бойовиків

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНІАН.

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"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зазначає, що незаконні збройні формування не завершили відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Вранці 5 грудня спостерігачі зафіксували 12 одиниць 122-мм гаубиць Д-30 у селищі Юр’ївка поблизу міста Лутугине, де відстань до фронту складає близько 20 км. При цьому озброєні бойовики погрожували зброєю фахівцям ОБСЄ", - сказав Мотузяник.

Раніше сьогодні, 6 грудня, в населених пунктах Озерянівка і Зайцеве неподалік від Горлівки на лінії розмежування були виявлені невідведені танки противника.