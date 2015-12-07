Терористи сьогодні обстрілювали позиції українських військових на всіх напрямках – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Так, на Донецькому бойовики із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели неприцільні обстріли по Новгородському, Пісках, Мар’їнці та Красногорівці.

"На Артемівському – із 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – гатили по Майорську. На Луганському – по Станиці Луганській, Болотенному та Жовтому. А на Маріупольському напрямку, зі стрілецької зброї, по Широкиному", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прицільні обстріли українських позицій бойовики здійснювали по Мар’їнці, Зайцевому та Новгородському. Там працювали ворожі снайпери, а також велися обстріли з гранатометів та стрілецької зброї, поінформували в штабі АТО.