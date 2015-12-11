За минулу добу в зоні АТО не загинув жоден український військовий

У зоні проведення АТО за минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений», - сказав він.

Водночас, за словами Мотузяника, ситуація на сході України залишається неспокійною, кількість випадків порушення режиму тиші перебуває на рівні кінця весни - початку літа.

За його словами, поблизу Світлодарська, Горлівки і Донецька активно працюють ворожі снайпери, також зафіксовано випадки застосування важкого озброєння з боку противника - з використанням мінометів і ствольної артилерії.

Як сказав Мотузяник, на Луганському напрямку ворог порушив режим тиші лише в одному місці – поблизу Щастя, бойовики кілька разів вистрілили із гранатомета з протилежного берега Сіверського Дінця.

На Донецькому напрямку, за словами Мотузяника, бойовики двічі застосували стрілецьку зброю поблизу села Луганське, в Зайцевому відбувся мінометний обстріл противника - було випущено 5 мін.

"У Новгородському і Пісках вчора обстріли тривали практично безперервно. Важке озброєння противник при цьому не застосовував. У Красногорівці вчора було три мінометних обстріли і низка дрібних провокацій з боку незаконних збройних формувань. В одному випадку сили АТО були змушені відкрити вогонь", - зазначив Мотузяник.

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На Маріупольському напрямку, повідомив він, окупанти порушили режим тиші на лінії оборони Старогнатівка - Гранітне.

"Бойовики застосували БМП, гранатомети і стрілецьку зброю, а також одразу після півночі вчора в Широкиному сталися два артилерійських та один мінометний обстріл. При цьому було випущено 2 міни та 24 артилерійських снаряди", - сказав Мотузяник.