Бойовики сконцентрували під Алчевськом, Первомайськом і Донецьком заборонене озброєння - розвідка
Бойовики сконцентрували у районі Алчевська, Первомайська та Донецька заборонене Мінськими домовленостями озброєння – танки, РСЗВ та артилерійські системи калібром понад 100-мм (САУ).
Читайте такожРозвідка виявила "відведені" танки, "Гради", САУ та міномети бойовиків біля лінії розмежуванняЗа даними української розвідки, основні зусилля противника зосереджені на ротації/посиленні підрозділів першого ешелону 1 та 2 армійських корпусів (АК) на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Слов’янському, Донецькому та Волноваському напрямках; вдосконаленні інженерного обладнання переднього краю оборони підрозділів 1 і 2 АК на Слов’янському та Волноваському напрямках; підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння; перевірці з’єднань та частин 1 АК до виконання завдань за призначенням; доукомплектуванні з’єднань і частин 1 та 2 АК, нарощуванні їх логістичного забезпечення; веденні розвідки сил АТО з використанням ДРГ, БПЛА та літака-розвідника ЗС РФ, а також підвищенні боєздатності з’єднань та частин 1 і 2 АК.