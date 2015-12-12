Бойовики сконцентрували під Алчевськом, Первомайськом і Донецьком заборонене озброєння - розвідка

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, відповідна інформація про це надана представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Читайте такожРозвідка виявила "відведені" танки, "Гради", САУ та міномети бойовиків біля лінії розмежуванняЗа даними української розвідки, основні зусилля противника зосереджені на ротації/посиленні підрозділів першого ешелону 1 та 2 армійських корпусів (АК) на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Слов’янському, Донецькому та Волноваському напрямках; вдосконаленні інженерного обладнання переднього краю оборони підрозділів 1 і 2 АК на Слов’янському та Волноваському напрямках; підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння; перевірці з’єднань та частин 1 АК до виконання завдань за призначенням; доукомплектуванні з’єднань і частин 1 та 2 АК, нарощуванні їх логістичного забезпечення; веденні розвідки сил АТО з використанням ДРГ, БПЛА та літака-розвідника ЗС РФ, а також підвищенні боєздатності з’єднань та частин 1 і 2 АК.