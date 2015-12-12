Бойовики дві години обстрілювали українських військових в районі Новотроїцького

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

"Близько 10.30 з боку тимчасово окупованого бойовиками Докучаєвська російсько-терористичні війська розпочали прицільний обстріл наших позицій в районі Новотроїцького, якій тривав близько двох годин. Противник застосував озброєння танків, бойових машин піхоти, 82-мм міномети та крупнокаліберні кулемети", - наголосили у штабі.

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Також з гранатометів та стрілецької зброї декілька разів бойовики прицільно били по Новгородському, зі стрілецької зброї - по Мар’їнці.

Неприцільні обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були зафіксовані біля Новгородського, Пісків, Авдіївки. З озброєння БМП – біля Красногорівки.

"Також, використовуючи БМП, великокаліберні кулемети та гранатомети, загарбники здійснювали неприцільні обстріли в районі Луганського. На цьому ж напрямку з гранатометів та 82-мм мінометів вони вели вогонь по Зайцевому. На Маріупольському напрямку бойовики намагались спровокували українських воїнів на відкриття вогню у відповідь, здійснюючи обстріли з великокаліберних кулеметів біля Гранітного", - наголосили у прес-центрі.