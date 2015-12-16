Вночі бойовики 20 разів провокували українських військових на відкриття вогню - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

У цілому в ніч на 16 грудня бойовики намагалися спровокувати українських військових на відкриття вогню 20 разів, йдеться в повідомленні.

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Терористи вели неприцільний обстріл позицій сил АТО зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів в Пісках, Опитному і Авдіївці, недалеко від тимчасово окупованого Донецька. На Луганському напрямку обстріляли Новгородське.