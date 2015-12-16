Вночі бойовики 20 разів провокували українських військових на відкриття вогню - штаб
07:52, 16 грудня 2015Війна
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Близько опівночі бойовики вдарили в бік позицій українських військових з 82-мм мінометів.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.
У цілому в ніч на 16 грудня бойовики намагалися спровокувати українських військових на відкриття вогню 20 разів, йдеться в повідомленні.
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Терористи вели неприцільний обстріл позицій сил АТО зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів в Пісках, Опитному і Авдіївці, недалеко від тимчасово окупованого Донецька. На Луганському напрямку обстріляли Новгородське.
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