Тенденція до обстрілів в зоні АТО говорить про закінчення строку Мінських угод - штаб

09:08, 16 грудня 2015
Війна
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Тенденція до обстрілів з боку бойовиків говорить про те, що термін Мінських домовленостей закінчується.

REUTERS

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер прес-центру штабу антитерористичної операції Антон Миронович.

"Ситуація і тенденція досить гнучка щодо обстрілів. Якщо за позаминулі добу ми зафіксували лише 18 обстрілів, то вже минулу добу завершили з результатом 36 обстрілів. Переважно обстріли, якщо вдень їх майже немає, то після 18:00 і до опівночі може бути близько 20 обстрілів. Тенденція до обстрілів зберігається. Вона свідчить про те, що термін Мінських домовленостей закінчується. Вони будь-яким чином намагаються спровокувати нас на відкриття вогню у відповідь, і щоб це фіксували відповідні органи, звинуватили ЗСУ та інші формування, які виконують завдання в зоні АТО. Такої можливості ми їм не даємо", - сказав він.

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Вчора, за його словами, групи громадянського співробітництва поставили вугілля для мешканців Мар'їнки, там немає газопостачання, тому люди змушені опалювати свої будинки за допомогою вугілля і дров. Також, додав Миронович, в місто Бердянське були доставлені продукти, теплий одяг для військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, вночі бойовики 20 разів провокували українських військових на відкриття вогню.

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