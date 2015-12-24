Лисенко припустив, що ситуація з Комінтерновим є відволікаючим маневром бойовиків

Про це в ефірі "5 каналу" заявив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "До війни там проживало близько 600 людей. На сьогоднішній день там залишилось менше 100 людей, а може і менше п’ятдесяти, тому що населений пункт в "сірій зоні", він, можна сказати, відрізаний від світу", – заявив Андрій Лисенко.

Читайте такожПісля захоплення Комінтернового бойовики готуються до провокацій у районі Широкиного - розвідка

Крім того, він зазначив, що зайняття бойовиками Комінтернового може бути відволікаючим маневром. На його думку, зайнявши село, бойовики, ймовірно, намагаються відволікти увагу Збройних сил України від чогось більш значущого.

"Тому наше командування незважаючи на ту ситуацію, яка зараз відбувається, концентрує увагу і на Комінтерновому – на Маріупольському напрямку і на інших напрямках, в тому числі на Луганському і на Донецькому", – заявив Андрій Лисенко.