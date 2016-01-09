Бойовики поклали на землю й обшукали спостерігачів СММ ОБСЄ - звіт

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ за 7 січня, який оприлюдено 8 січня.

«У Горлівці (39 кілометрів від Донецька), озброєні представники «ДНР» зупинили патруль СММ і змусили лягти спостерігачів на землю. Автомобіль спостерігачів обшукали на предмет наявності відеоматеріалів, а спостерігачів доправили до будинку військового типу. Після прибуття командира бойовиків «ДНР», який вибачився за ситуацію, через 35 хвилин спостерігачів звільнили», – йдеться в повідомленні.

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Також у звіті повідомляється, що бойовики «ДНР» відмовили спостерігачам ОБСЄ у доступі до підконтрольного їм селища Комінтернове, мотивуючи це питаннями безпеки.