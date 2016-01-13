СБУ попередила теракт, що мав залишити без газу частину Сєверодонецька
Теракт, що мав залишити без газу частину Сєверодонецька та селище Боровське попередила Служба безпеки України на Луганщині.
Про це повідомляє прес-служа СБУ.
"Співробітники військової контррозвідки СБ України знешкодили саморобний вибуховий пристрій, встановлений біля газорозподільника, розташованого у 40 метрах від автодороги в напрямку смт. Боровське. Від бомби, що складалася з двох гранат Ф-1 із запалами, в напрямку будинків селища була відведена капронова нитка, присипана снігом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, з початку проведення антитерористичної операції у Донецькій області задокументовано 399 терактів проти мирного населення. В терактах постраждали 916 жителів області, з них 140 загинули.