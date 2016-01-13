СБУ попередила теракт, що мав залишити без газу частину Сєверодонецька

Про це повідомляє прес-служа СБУ.

"Співробітники військової контррозвідки СБ України знешкодили саморобний вибуховий пристрій, встановлений біля газорозподільника, розташованого у 40 метрах від автодороги в напрямку смт. Боровське. Від бомби, що складалася з двох гранат Ф-1 із запалами, в напрямку будинків селища була відведена капронова нитка, присипана снігом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, з початку проведення антитерористичної операції у Донецькій області задокументовано 399 терактів проти мирного населення. В терактах постраждали 916 жителів області, з них 140 загинули.