З початку АТО на Донеччині сталося майже 400 терактів, у яких загинули 140 мирних жителів – поліція

15:17, 13 січня 2016
Суспільство
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З початку проведення антитерористичної операції у Донецькій області задокументовано 399 терактів проти мирного населення.

Фото УНИАН

Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Донецькій області, за словами начальника ГУ В’ячеслава Аброськіна, в терактах постраждали 916 жителів області, з них 140 загинули.

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Матеріали кримінальних проваджень за фактами терактів передані до СБУ.

Нагадаємо, рік тому, 13 січня 2015 року, бойовики завдали артилерійського удару по блокпосту сил антитерористичної операції біля Волновахи і влучили в пасажирський автобус, внаслідок чого 10 людей загинули, 18 поранені.

Одразу після здійснення атаки бойовики встигли похизуватися в соцмережах, що знищили "укроповський блокпост".

Варто зазначити, що ескалація ситуації на Донбасі почалася в квітні 2014 року із захоплення проросійськими "активістами" адмінбудівель.

Незабаром, 14 квітня 2014 року, після заяви влади України була розпочата Антитерористична операція на сході України.

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