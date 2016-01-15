Росія не може забезпечити повне припинення вогню бойовиками в зоні АТО - СЦКК

Про це заявив керівник української групи Спільного центру з контролю і координації припинення вогню генерал-лейтенант Андрій Таран, пише Українська правда.

"В українській стороні СЦКК була створена спеціальна група, яка займається суто питаннями відновлення інфраструктури Донбасу, але недопустимо щоби люди працювали під обстрілами", - заявив він.

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"На жаль, змушений констатувати, що російська сторона СЦКК на теперішній час не може забезпечити повне припинення вогню бойовиків під час проведення розміновування та відновлювальних робіт електромереж, водогонів, газопроводів на визначених в Мінську пріоритетних ділянках", - наголосив Таран.

"Така ситуація призводить до затягування процесу відновлення інфраструктури. Безпека проведення робіт – це ключова вимога, на якій наполягає українська сторона СЦКК", – додав він.

За словами Тарана, коли роботи ведуться на непідконтрольних уряду України територіях окремих районів Луганщини та Донеччини, де продовжують проживати українські громадяни, сили АТО неухильно дотримуються режиму "тиші" згідно з Мінськими домовленостями.

Проте, як тільки відновлення інфраструктури розпочинається на територіях, що контролює українська влада, то з боку бойовиків починаються цинічні обстріли.

Керівник української сторони наголосив, що, незважаючи на Мінські домовленості, кількість обстрілів з боку НЗФ, особливо на новорічні та різдвяні свята, значно зростала.