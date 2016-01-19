У Генштабі запевняють, що опубліковані матеріали допиту Муженка щодо трагедії Іл-76 є сфальсифікованими

Про це повідомляє прес-служба Генштабу на своїй сторінці у Facebook.

"За фактом оприлюднення матеріалів низкою інтернет-видань проведено службову перевірку. (...) На викладених фото видно печатку прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Текст, що розміщений на фото, сфальсифікований та не відповідає оригіналу, який зберігається у Генеральному штабі ЗСУ. Сам «документ», на який посилається автор новини, скомпоновано з кількох частин різних матеріалів слідства та кримінальної справи", - повідомили в Генштабі.

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У Генштабі нагадали, що єдиним сполученням із Луганським аеропортом на той момент було авіаційне. "Тільки так українські військові могли вивозити поранених, привозити бійцям їжу та боєприпаси. Перед тим, як терористами було збито Іл-76, в аеропорту відбулося 19 успішних приземлень літаків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за оприлюдненими ЗМІ даними, головнокомандувач ЗСУ, начальник Генштабу генерал Віктор Муженко, командувач АТО на сході України, знав про те, що бойовики готувалися збивати українські військово-транспортні літаки, що вилетіли в Луганськ 13 червня 2014 року, проте все одно відправив їх у Луганський аеропорт.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року близько 1.10 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".