Колишній прес-секретар Путіна розповів про російські війська на Донбасі (відео)

Колишній прес-секретар російського лідера Володимира Путіна Михайло Кожухов визнав наявність військ РФ на Донбасі. Відеозапис розмови з ним з'явився на Youtube.

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"Я — абсолютно цивільний чоловік. Але так склалося життя, що я чотири роки був на війні. Абсолютно точно знаю, що ніякий "Моторола" не в змозі привести в рух 20-тисячне угруповання військ і організувати котел під Іловайськом або під Маріуполем. Я точно знаю, не тому, що мені так сказали, а тому, що по-іншому і бути не може, що цим угрупованням повинні керувати люди, у яких, як мінімум, є диплом Генерального штабу. Це повинні бути люди, які спрацювалися, які знають один одного, звичні одне для одного", - розповів Кожухів.

"Якщо б кордон був перекритий, проблема південного сходу закінчилася б дуже швидко", - додав він.