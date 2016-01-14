Путін у розмові з Обамою заявив про необхідність узгодження Конституції України з бойовиками

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля, за підсумками телефонної розмови глав двох країн, яка відбулася напередодні пізно ввечері.

«Путін наголосив, зокрема, про необхідність повного і неухильного дотримання Києвом його зобов'язань за Мінськими домовленостями, зокрема й у частині налагодження прямого діалогу з Донбасом, узгодження з ним підготовлюваних змін до конституції, проведення місцевих виборів, набуття чинності законів про особливий статус та амністії», - йдеться в повідомленні.

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Обидва президенти відзначили важливість майбутніх контактів представників двох країн з української теми.

Крім того, глави держав докладно обговорили близькосхідну проблематику з акцентом на пошук шляхів вирішення сирійської кризи, а також ситуацію на Корейському півострові.