Бойовики гатять по опорних пунктах сил АТО з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та бронетехніки

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що бойовики продовжують обстріли позицій українських військових, застосовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї, міномети, гранатомети та бронетехніку.

"Неспокійно було на Донецькому напрямку. Зі стрілецької зброї та гранатометів проросійсько-налаштовані сепаратисти обстрілювали наші опорні пункти неподалік Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та шахти Бутовка", - йдеться у повідомленні штабу.

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Крім того, на Маріупольському напрямку знову загострилася ситуація в Широкиному. По бійцях сил АТО, які тримають там позиції, ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

"Загалом за минулу добу проросійські бандити 47 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО", - підсумували у прес-центрі.