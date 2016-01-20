За добу бойовики 18 разів порушували режим тиші в зоні АТО – штаб

З початку доби зафіксовано 18 випадків порушення членами незаконних збройних формувань режиму повної тиші.

Про це йдеться на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook станом на 18.00.

Читайте такожЖителі Горлівки побили офіцера ЗС Росії - розвідка

«Впродовж дня проросійські найманці продовжували обстріли позицій наших військ в зоні проведення антитерористичної операції. В районі Мар’їнки противник вів вогонь по нашому опорному пункту із гранатометів. Тут і в районі Зайцевого (на Світлодарській дузі) по позиціях українських воїнів «працював» снайпер. Неподалік Пісків бойовики обстрілювали наших воїнів із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку наші позиції неподалік Талаківки бандити обстріляли з міномета», - йдеться у повідомленні.