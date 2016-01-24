Прикордонники зафіксували ворожий безпілотник у небі над Красною Талаківою
17:23, 24 січня 2016Війна
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Протягом минулої доби в зоні проведення АТО обстрілу блокпостів, де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ, не було.
REUTERS
Прикордонники зафіксували ворожий безпілотник, що шпигував у небі над Красною Талаківою.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
За даними прес-служби, протягом минулої доби у зоні проведення АТО обстрілів блокпостів, де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ, не було.
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«В районі н.п. Красна Талівка, що на Луганщині, прикордонники зафіксували політ 1 безпілотного літального апарату на висоті близько 1 тисячі метрів», - говориться в повідомленні.
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