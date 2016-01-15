Штаб АТО озвучив кількість солдатів регулярної армії Росії, які воюють на Донбасі

Про це сьогодні на брифінгу по відеозв'язку сказав речник АТО Антон Миронович, передає кореспондент УНІАН.

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"Українська розвідка чи не щодня продовжує інформувати нас про розбрат серед бойовиків, кадрові чистки та вже майже масові випадки дезертирства. Загалом зараз на Донбасі нам протистоїть угруповання чисельністю близько 40 тис. осіб, серед них трохи більше 7 тис. - підрозділи регулярної армії Російської Федерації", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, українська розвідка фіксує чергові факти загибелі російських кадрових військових на Донбасі.