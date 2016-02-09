У Генштабі заявили, що посилення обстрілів бойовиків на Донбасі пов'язане із засіданням Мінської групи

Про це сказав в ефірі Радіо Свобода представник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

"Зрозуміло, що таким способом бойовики намагаються виявити лінію нашої оборони, з’ясувати вогневі точки і місце розташування наших підрозділів. Крім того, це спосіб чинити тиск на українську делегацію – завтра має відбутися черговий етап переговорів у Мінську щодо врегулювання ситуації на сході України", – зазначив речник Генштабу.

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"Щодо потужних бойових дій і розвитку конфлікту в повномасштабну агресію з боку Росії – звичайно, ми розглядаємо різні варіанти, – додав він, – але однозначно вести мову, що це передумова масштабного збройного конфлікту, про це я офіційно заявляти не можу. Але ми готуємося до різних варіантів дій на сході".

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили Російської Федерації разом з терористами проводять активну підготовку до агресивних бойових дій проти України.