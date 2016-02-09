В РНБО попередили про підготовку Росією та бойовиками до агресивних бойових дій

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, повідомляє прес-служба РНБО.

«За наказом президента Російської Федерації В.Путіна о 04.00 8 лютого ц.р. розпочалась перша у 2016 році комплексна раптова перевірка бойової готовності збройних сил Російської Федерації. До неї залучені війська (сили) Південного військового округу збройних сил Російської Федерації, окремі з’єднання і частини Центрального ВО, Повітряно-десантних військ та військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації, зокрема 8500 в/с, понад 900 од. бойової та спеціальної техніки, 200 літаків та вертольотів, 50 кораблів», - зазначив Турчинов.

За його словами, офіційна мета перевірки – оцінка рівня готовності керівного складу до управління підпорядкованими військами (силами) у ході їх розгортання, а також організації взаємодії та бойового застосування міжвидового угруповання військ.

Зазначена перевірка включатиме відпрацювання питань приведення визначених військ до вищих ступенів бойової готовності та виходу з’єднань і частин до районів оперативного призначення; перекидання військ на великі (до 3 тис. км) відстані залізничним та повітряним шляхом; розосередження авіації на оперативних аеродромах; захист важливих державних і військових об’єктів.

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За інформацією Турчинова, 9 лютого корабельні пошукові ударні групи, а також корабельні ударні групи Чорноморського флоту та Каспійської флотилії розпочали до «виконання завдань із забезпечення сприятливого оперативного режиму в акваторії Чорного та Каспійського морів». Корабельні тральні групи зі складу з’єднань мінно-тральних кораблів у взаємодії з морською авіацією відпрацьовують пошук підводних човнів та мін умовного противника. Кораблі забезпечення приведені у готовність для ресурсного забезпечення сил на морі.

Секретар РНБО підкреслив, що всі ці військові навчання відбуваються в безпосередній близькості від східного кордону України.

Більше того, додав він, в межах комплексної раптової перевірки бойової готовності збройних сил РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях проводяться навчання так званих 1-го та 2-го армійських корпусів.

«Це зайвий раз свідчить, що ці окупаційні підрозділи є невід'ємною складовою російських збройних сил», - заявив Турчинов.

«Підсумовуючи, можна констатувати, що збройні сили Росії, із 1 і 2 армійськими корпусами та іншими підрозділами окупаційних військ, розгорнутими на тимчасово неконтрольованій території України, проводять активну підготовку до ведення агресивних бойових дій, що є прямою загрозою для нашої країни», - сказав Туричнов.

Раніше сьогодні радник президента Юрій Бірюков повідомив, що навчання 1 та 2 армійських корпусів на окупованому Донбасі проводять вищі військові чини Російської Федерації. Серед них - генерал-лейтенант Сердюков (перший заступник командувача ПВО РФ) і полковник Качура (заступник командира 35 армії ЗС РФ).