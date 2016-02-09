У полоні бойовиків на Донбасі залишаються 136 українців - Геращенко

Про це у коментарі радіо "Свобода" повідомила уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі, член підгрупи з обміну полоненими у Мінську Ірина Геращенко.

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«За останньою інформацією, яку щотижня оновлює Служба безпеки України, у заручниках – 136 громадян України. Це і військові, і цивільні, і, крім того, 9 людей, яких утримують політв’язнями у російських в’язницях», – зазначила Геращенко.

13 січня після чергового засідання контактної групи сторони домовилися про звільнення з полону найближчим часом понад 50 людей з обох сторін конфлікту. Але обміну не відбулося. 27 січня після засідання тристоронньої контактної групи у Мінську речниця представника України у групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що питання обміну заручниками залишається заблокованим бойовиками.

Наприкінці 2015 року, за інформацією СБУ, у списку полонених та заручників було 139 українських громадян.