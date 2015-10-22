Перемир'я на Донбасі є спробою Кремля послабити санкції - Безсмертний

Про це в ефірі "5 каналу" заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

Відповідаючи на запитання, чому Кремль погодився на відносне перемир'я на Сході України, він сказав, що Росія таким чином веде тактичну гру, аби послабити санкції, які негативно впливають на економіку країни.

"З моєї точки зору, це тактична гра. І ця тактична гра - це спроба виторгувати у ключових глобальних світових гравців паузу і спробувати знайти якісь варіанти, які привели б до зменшення впливу санкцій, тому що економіка Росії всихає, і всихає з дуже високою швидкістю. Очевидно, що це несе в собі найбільшу загрозу тому, що ми називаємо "Російська Федерація", тому, що ми називаємо "режим Путіна", - зазначив Безсмертний.

Читайте такожПорошенко назвав неприйнятним шантаж щодо визначення нових дат псевдовиборів у "ДНР" і "ЛНР"

За його словами, конфлікт на Донбасі ще не закінчився. "Я би просив у цьому випадку не думати, що це завершення цього конфлікту. Це лише тактична гра, і ця тактична гра змінюється лише в акцентах", - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, на засіданнях робочої підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу сторони не можуть знайти спільних позицій. Зокрема, це стосується питання організації виборів.