Розвідка розкрила ім'я кадрового російського офіцера, який керує бойовиками у Донецьку (фото)

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

"Встановлено, що полковник Є.Чирков прибув з посади "заступника командира з роботи з особовим складом 28 окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ" (м.Єкатеринбург), термін його відрядження до України з грудня 2015р. по червень 2016р., а місце постійного перебування та проходження служби – місто Єкатиренбург", - зазначається у повідомленні.

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У розвідці розповіли, що російський полковник перебуває у тяжкому морально-психологічному стані у зв’язку з постійними конфліктами з вищим командуванням та скрутним фінансовим становищем, пов’язаним із систематичними затримками виплат грошового забезпечення, у т.ч. невиплатою надбавок за "особливі умови служби".

Нагадаємо, 28 лютого загинули двоє та отримали поранення троє російських військовослужбовців зі складу диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла на напрямку н.п.Красногорівка.

"Ідентифіковано одного із загиблих – старший лейтенант Андрій Краснощоков", - йдеться у повідомленні розвідки.