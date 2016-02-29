Розвідка дізналася імена загиблих на Донбасі російських військових

Про це повідомило Головне управління розвідки при Міноборони України.

Зазначається, що 28 лютого загинули двоє та отримали поранення троє російських військовослужбовців зі складу диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла на напрямку н.п.Красногорівка.

"Ідентифіковано одного із загиблих – старший лейтенант Андрій Краснощоков", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Крім того, внаслідок необережного поводження з мінно-вибуховими засобами при облаштуванні мінного поля у районі н.п.Соснівське загинув військовослужбовець інженерно-саперної роти 9 особливого мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), громадянин Росії Дедаш Сергій Юрійович.

Також унаслідок обстрілу власних сил отримав важкі поранення військовослужбовець того ж полку Гончаров Дмитро Олександрович.

Раніше УНІАН повідомляв, що через пункт пропуску "Довжанський" до РФ вивезено дві труни з тілами російських офіцерів і п’ять мішків з рештками тіл російських солдат.