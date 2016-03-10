За добу в зоні АТО загинув український військовий, ще одного поранено

За минулу добу в зоні антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, ще одного було поранено.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зауважив, що військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої поблизу Новотошківського. Інший боєць зазнав поранення також внаслідок підриву - поблизу селища Штормове.