Біля Авдіївки загинуло 23 бойовика, більше 30 отримало поранення - розвідка

Протягом вчорашнього дня в результаті бойових зіткнень в районі Авдіївки підрозділу ударно-тактичної групи бойовиків втратили 23 особи вбитими і 34 пораненими.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В результаті бойових зіткнень противник зазнав значних втрат. 12 березня п. р. до міської клінічної лікарні та лікарні № 18 м. Донецька з Авдіївського напрямку доставлено 23 загиблих і 34 поранених", - наголошується в повідомленні.

Також в ГУР інформують, що противник продовжує активні бойові дії в районі н. п. Авдіївка силами ударної тактичної групи, створеної на базі 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) з доданими підрозділами 3 (Горлівка) і 100 (Донецьк) окремих мотострілкових бригад, а також окремої артилерійської бригади (Донецьк) 1 армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ.

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Протягом доби російські окупаційні війська виконували інтенсивні обстріли промислової зони і житлових кварталів Авдіївки із застосуванням 122-мм артилерійських систем, танків і 120/82-мм мінометів з районів Крута Балка, Ясинувата, Мінеральне та Яковлівка.