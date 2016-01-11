На Донецькому напрямку бойовики застосували важке озброєння, обстрілявши сили АТО з танка
За словами Лисенка, епіцентром бойових дій вчора була Горлівська агломерація, де бойовики порушили режим тиші по всьому периметру – від Зайцевого до Новгородського.
Впродовж учорашньої доби на Донецькому напрямку бойовики обстріляли позиції сил АТО з танка і гранатометів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"На Донецькому напрямку, на Світлодарській дузі, противник застосував важке озброєння – наші позиції поблизу села Троїцьке були обстріляні з танка. Також бойовики застосували гранатомети південніше Ленінського", - сказав Лисенко.
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За його словами, також епіцентром бойових дій вчора була Горлівська агломерація, де бойовики порушили режим тиші по всьому периметру – від Зайцевого до Новгородського.
У районі Донецького аеропорту активізувалися ворожі снайпери. Зокрема серія снайперських обстрілів вчора відбулася на схід від Опитного та на південь від Авдіївки. Натомість у Пісках вчора було спокійно, сказав Лисенко.
На Маріупольському напрямку ворог порушив режим тиші у Старогнатівці та Широкиному. Обидва обстріли були нетривалими (до 10 хвилин). У Широкиному сили АТО відкрили вогонь у відповідь.
"На Луганському напрямку триває затишшя", - зазначив Лисенко.