За добу в зоні АТО один військовий загинув, двоє були поранені

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і ще двоє наших бійців були поранені", - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, 6 бійців зазнали поранень.