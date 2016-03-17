За добу в зоні АТО один військовий загинув, двоє були поранені

13:24, 17 березня 2016
Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО один військовослужбовець загинув, ще двоє були поранені.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і ще двоє наших бійців були поранені", - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, 6 бійців зазнали поранень.

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