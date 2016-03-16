За добу в зоні АТО поранені 6 українських військових
13:02, 16 березня 2016Війна
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За минулу добу в зоні Антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув, 6 бійців зазнали поранень.
Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але 6 людей отримали поранення (населений пункт Новотроїцьке)", - сказав він
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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих українських військових не було, однак двоє отримали поранення.
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