За добу в зоні АТО поранені 6 українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, але 6 людей отримали поранення (населений пункт Новотроїцьке)", - сказав він

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загиблих українських військових не було, однак двоє отримали поранення.