У Макіївці окупанти розпилюють коксохімічний завод
14:06, 17 березня 2016Війна
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У Макіївці демонтують і вивозять до Росії виробничі потужності Ясинівського коксохімічного заводу.
Ясинівський коксохімічний завод / yakhz.donetsksteel.com/gallery
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними ГУР, «з 14 березня ц.р. у м. Макіївка триває демонтаж та вивезення на територію Росії виробничих потужностей ПАТ “Ясинівський коксохімічний завод”».
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Також розвідки повідомляє, що 16 березня «у н.п. Докучаєвськ російські військовослужбовці зі складу 5 омсбр (Донецьк) демонтували холодильне обладнання та реалізували його як металобрухт».
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