У Дебальцевому бойовики розгорнули військовий шпиталь з російськими лікарями - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"З огляду на значні безповоротні та санітарні втрати особового складу, командування російських окупаційних військ посилює медичний компонент 1 та 2 АК ЗС РФ. На базі центральної міської лікарні Дебальцевого (вул. Луганська) розгорнуто військовий шпиталь, більша частина медичного персоналу якого прибула з Росії", - зазначається у повідомленні ГУР.

Також у розвідці додають, що для обмеження витоку інформації про втрати російських військ, лікування поранених і хворих військовослужбовців ЗС РФ здійснюється в окремому відділенні, що займає весь третій поверх лікарні.