Росія відправила на Донбас ювілейний "гумконвой"

Про це повідомили у прес-службі МНС Росії, передає ТАСС.

Зазначається, що з Ногінського рятувального центру у Підмосков'ї в Ростовську область вирушили вантажні автомобілі, які увійдуть до складу чергової, 50-ї за рахунком, колони з "гуманітарною допомогою" для Донбасу.

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У МНС Росії повідомили, що колона доставить більше 1,1 тис. тонн "гуманітарних вантажів". Стверджується, що серед них продукти харчування: консерви, борошно, цукор, крупи, макаронні вироби, каші, масло, пюре, соки. Колона також доставить насіння сільськогосподарських культур для весняної посівної кампанії.

Росія із серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої".

Митну й прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.

Українські правоохоронці заявляли про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".