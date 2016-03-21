Російські військові на Донбасі вбивають дезертирів – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"19 березня з району промислової зони Авдіївка дезертирувало сім військовослужбовців 11 омсп (Макіївка). При спробі здатися в полон силам АТО один з дезертирів був вбитий російським офіцером", - повідомляє розвідка.

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У зв’язку із значними втратами та небезпекою участі в бойових діях наступального характеру продовжує падати рівень морально-психологічного стану російських військовослужбовців 1 АК ЗС РФ, які перебувають на передових позиціях, зазначають розвідники.