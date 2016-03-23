Ніч у зоні АТО: бойовики активізувалися по всій лінії зіткнення

Проросійські бойовики на Донбасі продовжують порушувати умови перемир’я та вести вогонь по позиціях сил АТО із забороненої Мінськими угодами зброї. Вчора із другої половини дня терористи активізувались по всій лінії розмежування та 44 рази обстріляли позиції ЗСУ. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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За інформацією прес-центру, на Донецькому напрямку ворог 38 разів обстріляв опорні пункти з гранатометів різних систем, ВКК та стрілецької зброї.

Крім того, позиції поблизу Пісків та Опитного російські найманці обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, захисників Авдіївки - з мінометів калібру 120 та 82 мм, а близько 19:00 з танку здійснили 12 пострілів. По позиції ЗЕНІТ ворог з потужних 122 мм гармат випустив 4 снаряди.

Опорні пункти біля Новгородського, Зайцевого, Майорська, Луганського та Верхньоторецького бойовики обстріляли з гранатометів та кулеметів.

Також відзначається, що на Маріупольському напрямку вівся обстріл позицій сил АТО поблизу Гранітного, Широкиного та Новотроїцького з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Павлополя найманці долучили ще і міномет.

Раніше УНІАН повідомляв, що 22 березня у зоні АТО зафіксовано вісім обстрілів із боку бойовиків, усі – на Донецькому напрямку. Українські військові на провокації не відповідали.