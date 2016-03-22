Ситуація в зоні АТО стабілізувалася, але бойовики не припиняють провокації – штаб АТО

19:12, 22 березня 2016
Війна
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Сьогодні зафіксовано вісім обстрілів із боку бойовиків, усі – на Донецькому напрямку.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Двічі прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики вели по позиціях неподалік від Майорська, а зі стрілецької зброї - в районі Зайцевого", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними штабу, "неприцільним вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів в районі Авдіївки, Пісків та Троїцького російські найманці намагалися спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь".

Українські військові на провокації не відповідали.

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