Пайєтт: неприйнятно вести вогонь у безпосередній близькості до розміщення місії ОБСЄ на Донбасі

Про це дипломат написав у "Tвіттері". "Відмова у доступі для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (на Донбасі) та обстріли і ведення вогню в безпосередній близькості до спостерігачів є абсолютно неприйнятним", - заявив Джеффрі Пайєтт.

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Таким чином американський посол відреагував на інформацію першого заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга, який заявив, що в Ясинуватій та Зайцевому життя спостерігачів потрапило під небезпеку. Александр Хуг зазначив, що у цих двох місцях позиції сторін просунулись дуже близько в напрямку одна одної.