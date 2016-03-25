Пайєтт: неприйнятно вести вогонь у безпосередній близькості до розміщення місії ОБСЄ на Донбасі
16:24, 25 березня 2016Війна
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявив про неприйнятність ведення вогню у безпосередній близькості до розміщення на Донбасі спостерігачів місії ОБСЄ.
Неприйнятно вести вогонь впритул до спостерігачів міії ОБСЄ / Фото УНИАН
Про це дипломат написав у "Tвіттері". "Відмова у доступі для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (на Донбасі) та обстріли і ведення вогню в безпосередній близькості до спостерігачів є абсолютно неприйнятним", - заявив Джеффрі Пайєтт.
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Таким чином американський посол відреагував на інформацію першого заступника голови місії ОБСЄ Александра Хуга, який заявив, що в Ясинуватій та Зайцевому життя спостерігачів потрапило під небезпеку. Александр Хуг зазначив, що у цих двох місцях позиції сторін просунулись дуже близько в напрямку одна одної.
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