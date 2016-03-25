ОБСЄ фіксує вибухи і обстріли в районі Ясинуватої та Авдіївки

Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Александр Хуг.

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«Насильство в Ясинуватій та Авдіївці продовжується. Наприклад, у середу поруч із залізничною станцією Ясинувата з 9.37 до 15.00 наші спостерігачі зафіксували 178 вибухів, не рахуючи пострілів з легкого озброєння та кулеметів», - сказав він.

«Вчора (бойовики – УНІАН) «ДНР» відмовили дати дозвіл нашому патрулю в’їхати у район Ясинуватої. Це ще один сигнал щодо їхньої налаштованості досягнути того, чого ми хочемо досягти», - зазначив Александр Хуг.

«Ще одна гаряча точка була вздовж дороги Луганське–Дебальцеве. Біля Світлодарська в середу наші спостерігачі чули 40 невизначених вибухів, а також постріли з мінометів та автоматичних гранатометів, і патрулювання за таких обставин несе за собою ризики», - зауважив представник ОБСЄ.