Минулої доби у зоні АТО поранено чотирьох військовослужбовців і медика
13:19, 27 березня 2016Війна
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Впродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції поранено чотирьох українських військовослужбовців і медика-добровольця.
Загиблих серед наших воїнів немає \ Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед наших воїнів немає, четверо отримали поранення. Також під Авдіївкою внаслідок ворожого обстрілу поранено медика-добровольця", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби проросійські збройні формування 44 рази відкривали вогонь по опорним пунктам Збройних сил України. За попередню добу в зоні АТО2 військових загинули, ще 11 отримали поранення.
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